Montebianco under 23: tutto ok. E le ragazze sono nella Final four Il Montebianco Prato Calcio a 5 riposa in testa al girone B di serie A2. La Real Fabrica Roma può sorpassare temporaneamente in trasferta il New Real Rieti. La squadra under 23 vince 4-3, resta in corsa per la Coppa. Le donne del Montebianco Prato sono in Final Four di Coppa Toscana dopo aver battuto 11-0 il GF Rione.