Montebianco Prato top. E Pullerà gioisce

Tre partite, altrettanti successi e primo posto in classifica in solitaria. Un avvio di campionato così per il Montebianco Prato Calcio a 5 non lo si era visto da tempo ed i tifosi biancazzurri son tornati a sognare. E pensare che alla guida c’è un tecnico al debutto in categoria. Luca Pullerà ha saputo riportare il blasonato club pratese ai vertici della serie A2: "Sono sincero, sono molto contento – dice l’allenatore che in passato ha guidato anche l’altra squadra cittadina, l’Italgronda Futsal Prato –. Un avvio così lo avevo sognato ma i ragazzi hanno risposto alla grande per cattiveria agonistica e determinazione e se continueranno così i nostri tifosi potranno davvero divertirsi". "Ora però bisogna essere bravi ad abbassare i toni – continua Pullerà - perché sabato giochiamo in trasferta e troviamo un avversario, l’Imolese, di livello altissimo. Speriamo di approcciare anche questa partita con l’atteggiamento e la voglia visti fin qui". Il Montebianco Prato Calcio a 5 è da solo a punteggio pieno al comando del girone B della serie A2. In tre partite sono stati segnati 10 gol subendone uno soltanto, con il portiere Menichella ed i molti giovani che hanno evidenziato grandi doti. Poi, nel derby con Pontedera bomber Berti è tornato al gol. Sotto con l’esame Imolese che ci dirà qualcosa di più su questo Prato. Massimiliano Martini