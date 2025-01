Montebianco donne sempre top. Academy ko, in testa c’è Timec

Montebianco Prato Calcio a 5 rullo compressore nel campionato di serie C femminile. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio hanno chiuso il girone d’andata con l’ennesima vittoria, l’undicesima su altrettante partite disputate, e ovviamente al primo posto in classifica. Le biancazzurre hanno espugnato il campo del San Giovanni con il risultato di 4-1, grazie alle reti di Borghesi, autrice di una doppietta, di Torrini e Pizzirani.

Restando in casa Montebianco, è andata meno bene all’Academy che partecipa al campionato di serie C2 maschile. I ragazzi biancazzurri sono incappati in una nuova sconfitta sul campo del Casalguidi, che si è imposto per 9-2 (reti pratesi di Angelillis e Villa). I giovani del Prato Calcio a 5 restano all’ultimo posto di una classifica che è guidata dagli altri pratesi della Timec Prato che pur riposando nell’ultima d’andata, hanno girato la boa dopo dodici vittorie su altrettante gare disputate.

Gli altri risultati delle pratesi del girone B: Atletico 2001- Montalbano 4-2, Fiordaliso-Chiesanuova 7-6, Pistoiese-San Giusto 2-3. Nel girone C: Pontassieve-La Querce 4-3.

Massimiliano Martini