Modifiche alla viabilità a Vernio per lavori di messa in sicurezza della passerella pedonale

A Vernio, per consentire i lavori di messa in sicurezza della passerella pedonale dell’ex fabbrica Meucci, in via della Posta Vecchia, nella frazione di Mercatale, il Comune dispone alcune modifiche alla viabilità, dalle 9 alle 17, di domani e martedì, per la durata del cantiere. Sarà istituito il divieto di sosta di fronte all’edificio dell’ex Meucci, a fianco della rampa di accesso al parcheggio di piazza Donatori del Sangue. Inoltre ci sarà il divieto di transito da e per il piazzale Donatori del Sangue, salvo sosta consentita senza possibilità di muovere i mezzi a motore, nell’intera area destinata a parcheggio. Infine per consentire la regolare esecuzione dei lavori, è necessario interdire il transito da via della Posta Vecchia, e che alle auto parcheggiate nel piazzale Donatori del Sangue non sarà possibile uscire o accedere all’area di sosta nell’arco temporale della durata del cantiere.