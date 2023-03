Moda, maxi controllo: 100 mila capi sequestrati per irregolarità

Guardia di Finanza

Prato, 13 marzo 2023 – Circa 100.000 capi di abbigliamento senza l'indicazione dei dati del produttore in etichetta e sul cartellino sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato. Le Fiamme gialle hanno infatti avviato un massiccio piano di controlli nel comparto pronto moda del territorio, con 30 finanzieri in campo per le verifiche in 100 imprese.

Ultimati gli approfondimenti, i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in 12 esercizi commerciali e dunque sulle etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita. Sono state riscontrate irregolarità su tutti i 12 target controllati e circa 100.000 articoli sono stati sequestrati.