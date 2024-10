Moda, le soluzioni tecnologiche

Oggi e domani al Centro Rogers a Scandicci si terrà l’evento annuale del Laboratorio Pin Fashion for Future, il cui responsabile scientifico è il professor Romeo Bandinelli. "Fashion for Future" nasce dalla collaborazione tra l’Università di Firenze, attraverso i dipartimenti di Ingegneria Industriale, dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e il dipartimento di Architettura, la Fondazione Its Mita, il Pin di Prato e le software house Remira Italia, Deda Stealth e Temera. L’obiettivo è quello di creare una rete di competenze multidisciplinari per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per il settore della moda.

L’industria della moda, in costante evoluzione, richiede soluzioni innovative per mantenersi competitiva. Il Progetto Fashion For Future è il risultato della collaborazione tra ricercatori, accademici, manager e imprenditori del settore fashion e tech, che mira a fornire risorse tecnologiche essenziali per l’eccellenza e la sostenibilità delle aziende di moda. Nei due giorni dell’evento verranno affrontati temi quali la Trasformazione Digitale e la Sostenibilità attraverso le voci di esponenti industriali e del mondo accademico.

La prima mattinata si concentrerà sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella rivoluzione dei processi moda. Enrico Frascari illustrerà come l’Intelligenza Artificiale (IA) stia aprendo nuove frontiere per le imprese contemporanee, mentre Marco Becattini e Rachele Didero analizzeranno rispettivamente le ripercussioni dell’IA sul ciclo di vita della moda e sulla tutela dell’identità umana nell’era digitale. Nel pomeriggio, Karinna Grant discuterà le opportunità emergenti di valore, seguita da una Round Table sulla Digital Transformation. Per concludere, Vincenzo Santalucia insieme a Leonardo Giliberti presenteranno innovazioni che connettono il mondo della moda a quello del gaming. Il secondo giorno sarà dedicato alle strategie per una moda sostenibile, con interventi di Hakan Karaosman, Daniela Ferroni, Romain Carrere e Piero De Sabbata che discuteranno l’importanza della tracciabilità e dell’etica nelle catene di approvvigionamento, seguiti da una Round Table sul Digital Product Passport. Il pomeriggio vedrà inoltre la presenza di una sessione dedicata ai progetti MICS del partenariato esteso del Made in Italy in cui l’Università di Firenze è responsabile di progetto, con la partecipazione dei professori Massimo Bonini, Gianni Campatelli, Elisabetta Cianfanelli, Paolo Franzo, Debora Giorgi, Massimo Innocenti, Giuseppe Lotti e Filippo Visintin.