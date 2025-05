Mobili Ikea per gli alluvionati. Finalmente il bando per averli

La donazione di Ikea per gli alluvionati inspiegabilmente rimasta ferma in un magazzino della Vallata adesso finalmente, almeno a Montemurlo, può trovare beneficiari. Sessantanove arredi donati e rimasti bloccati per questioni burocratiche. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l’avviso per ottenere gli arredi donati da Ikea e destinati ai territori più colpiti dall’alluvione del novembre 2023. Possono presentare richiesta le famiglie residenti a Montemurlo la cui abitazione è stata danneggiata dall’evento alluvionale del 2 novembre 2023 e che abbiano presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), oppure per il Contributo di immediato sostegno (Cis); entrambe le richieste devono aver avuto esito positivo. Per presentare richiesta c’è tempo fino alle ore 13 del giorno 10 giugno 2025. I beni della donazione Ikea, destinati a mitigare i danni subiti alle abitazioni e delle relative pertinenze, assegnati al Comune di Montemurlo sono 69 pezzi suddivisi in 17 cassettiere, 7 guardaroba a tre ante, 14 guardaroba a due ante, 17 scarpiere, 14 cassettiere a cinque o sei cassetti. Ciascun nucleo familiare potrà ricevere un numero massimo di 1 arredo. Può essere presentata una sola domanda per famiglia. La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it (o ritirabile presso il servizio valorizzazione del patrimonio (via Toscanini 1), deve essere presentata in uno dei seguenti modi: tramite pec all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto ’Domanda per l’assegnazione dei beni della donazione Ikea + nome e cognome’ oppure personalmente all’ufficio protocollo del Comune (piazza della Repubblica 1), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30. La posizione in graduatoria attribuisce ai cittadini la facoltà di scegliere il pezzo di arredo, fino ad esaurimento delle scorte. I cittadini beneficiari della donazione Ikea saranno contattati dall’associazione Montemurlo Solidale, secondo l’ordine della graduatoria, per presentarsi negli orari e giorni da concordare presso il centro di distribuzione per la scelta e il ritiro del materiale esibendo la ricevuta della presentazione della domanda, con indicazione del proprio numero di protocollo, nonché copia del proprio documento di identità. Il centro di distribuzione è in via Toti, 23 a Oste.