Missione in salita. I Cavalieri ci provano

"Contro Avezzano era importante vincere e ci siamo riusciti, pur giocando una partita d’attesa. Ci aspettano altre partite decisamente impegnative, dobbiamo però continuare a portare a casa dei punti". Così si è espresso coach Alberto Chiesa, con il "progetto salvezza" dei Cavalieri Union che deve entrare giocoforza nella fase decisiva. Anche se l’impegno odierno è di quelli da far tremare i polsi: i Cavalieri Union sfideranno alle 15,30 a Parabiago (a due passi da Milano) il Rugby Parabiago primo della classe. Il sodalizio lombardo guida la classifica con 65 punti, trentasettenne in più dei "tuttineri" che sono ottavi a quota 28. Hanno vinto ben tredici delle quindici sfide sin qui giocate, perdendo una sola volta e riuscendo nella gara d’andata ad espugnare il Chersoni. Dovrà quindi essere la voglia di riscatto a rappresentare la molla da far scattare, oltre alla consapevolezza di non poter vanificare gli sforzi delle scorse settimane: se il torneo finisse oggi, i Cavalieri sarebbero virtualmente salvi. Ma sarà necessario mantenere (o ancor meglio incrementare) l’attuale margine di quattro punti sull’Avezzano nono, per arrivare al traguardo. Senza dimenticare però che la sesta posizione occupata dal Cus Torino dista solamente cinque lunghezze. Numeri che confermano una volta di più la situazione di grande equilibrio vigente in campionato: il sodalizio pratese ha pagato dazio all’esperienza soprattutto nel primo scorcio stagionale e il cinismo evidenziato nelle scorse partite sarebbe senz’altro più in alto in graduatoria. Vietato fare calcoli comunque e vietato non dare il massimo: anche conquistare un punto nell’ambito di un’eventuale sconfitta potrebbe fare la differenza, alla fine. Sempre oggi, in contemporanea, la "cadetta" riceverà a Sesto Fiorentino il Rugby Perugia: i "Cavalieri B" allenati dal confermatissimo Lorenzo Calamai sono praticamente già salvi, ma motivati a ritrovare il successo e a consolidare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Giovanni Fiorentino