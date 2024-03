Misericordia. Soci al voto il 7 aprile La Misericordia di Poggio a Caiano rinnoverà il Magistrato e il collegio dei probiviri la prossima settimana. Le votazioni si terranno domenica 7 aprile per i soci iscritti entro il 7 ottobre 2023, in sede dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. È necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale.