Mettiti in gioco, dona il sangue", Campagna di Comunicazione su 258 Bus Toscani"

Una nuova campagna di comunicazione su 258 bus toscani pensata per parlare ai più giovani e per sensibilizzarli a donare il sangue. È l’obiettivo di "Mettiti in gioco, dona il sangue", l’iniziativa lanciata da Avis Nazionale e che trova una pronta adesione da parte di Avis Toscana. Dieci province e 12 centri urbani saranno toccati da questa campagna. Secondo i dati forniti da Avis su scala nazionale la fascia dei donatori compresi tra i 18 ed i 45 anni è passata dal 63% del totale registrato nel 2012 al 52% del 2022. "Avvertiamo – è il commento di Claudia Firenze, presidente Avis Toscana – la necessità di costruire un solido ricambio generazionale. Per farlo, dobbiamo riuscire a comunicare in modo più incisivo con le fasce giovani della popolazione".