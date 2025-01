"Mettete in sicurezza via Petraia". La strada è stretta e piena di buche

Via Petraia con l’usura degli anni e la mancata manutenzione è diventata una strada pericolosa. La carreggiata è talmente stretta che non è possibile scambiarsi in alcuni punti e se non si prendono bene le misure il rischio è proprio quello di uscire di strada. Come è accaduto giovedì mattina quando un’automobile condotta da una ragazza residente da alcuni anni in via Petraia, durante una manovra è uscita di strada ed è stata “salvata“ dagli alberi.

Per riportarla in carreggiata è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi. I residenti hanno chiamato la polizia municipale che ha fatto un sopralluogo e scritto nuovamente una mail al Comune di Poggio a Caiano.

"Questa strada - spiegano alcuni abitanti - è così da cinquant’anni e collega Poggio a Caiano a Carmignano. La manutenzione del Comune è stata solo quella di tappare le buche dopo che tante auto hanno bucato le gomme. Senza contare che lo scambio è impossibile e il rischio è sempre quello di finire addosso agli alberi. In passato, abbiamo scritto più volte al Comune, qualcuno ha provato anche a chiedere i danni per i danni subiti ma senza esito. Le condizioni della strada sono peggiorate perché non è più utilizzata solo da noi residenti ma anche da tanti automobilisti diretti a Carmignano quando trovano traffico al Poggetto, quando la via Carmignanese è chiusa come in questi giorni. Quindi c’è un flusso sostenuto di veicoli che hanno devastato il manto stradale. Oltretutto, non c’è mai stata l’illuminazione e non si può vivere nel 2025 in strade prive di luce.

In via Petraia si arriva da via Mastrigalla e un tempo era percorsa, appunto, solo dai residenti. Con i cantieri degli ultimi anni fra Poggio e Carmignano il flusso di traffico è aumentato per la ricerca di scorciatoie.

Cosa risponde il Comune di Poggio a Caiano riguardo al problema? "Faremo le dovute verifiche - risponde l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Maastropieri - perché, come evidenziano i cittadini, una strada non si danneggia dall’oggi al domani. Il problema nasce già in passato. Va considerato che si tratta anche di una strada intercomunale e dovremo rapportarci anche con il Comune di Carmignano. certamente interverremo per la messa in sicurezza ma prima di rispondere, con informazioni certe, alle aspettative dei cittadini dobbiamo fare le verifiche. Sono stato informato di questo incidente e comprendo il disagio dei residenti. Queste strade negli anni hanno avuto un utilizzo diverso per il quale erano nate e dobbiamo lavorare per renderle sicure".

M. Serena Quercioli