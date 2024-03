Metano, chiude via della Nave per i lavori

I lavori per la metanizzazione della frazione di Artimino sono arrivati in via La Nave.

Da martedì attenzione alla viabilità perché ci sarà un cantiere aperto. Dalle 9 del 2 aprile fino alle 17 del 12 aprile sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via La Nave, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Chiesa e la strada privata che conduce alla tenuta di Artimino.

La frazione di Artimino, invece, è sempre raggiungibile. Nelle ore in cui non sono in atto i lavori funzionerà un semaforo per il senso unico alternato. E sempre in tema di lavori, in centro a Carmignano dall’8 all’11 aprile sarà vietata la sosta in via Tempesti, al numero civico 3 per lavori di riparazione di un tetto.