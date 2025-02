Metalmeccanici oggi in sciopero: "Per il rinnovo del contratto"

Tute blu oggi in sciopero per chiedere la riapertura del Contratto Nazionale Federmeccanica-Assistal. Nonostante la buona riuscita delle prime 8 ore di sciopero dei metalmeccanici, con la manifestazione a Prato del 18 dicembre scorso, la trattativa non riparte. Causa dello stallo sono le posizioni di estrema rigidità e chiusura delle aziende metalmeccaniche e delle associazioni datoriali.

L’obiettivo di Fim, Fiom e Uilm è quindi la riapertura del tavolo e poter iniziare finalmente ad affrontare compiutamente i temi e le rivendicazioni della piattaforma, votata e sostenuta da centinaia di migliaia di metalmeccaniche e metalmeccanici.

FIM, FIOM, UILM nazionali hanno indetto altre 8 ore di sciopero da realizzare tra il 10 e il 23 febbraio con la massima articolazione, azienda per azienda, per rendere più incisiva la mobilitazione dei lavoratori. Oggi ci saranno le prime 3 ore di sciopero con presidi per Prato e Pistoia davanti a Hitachi Rail Italy (Via di Ciliegiole, 110/b Pistoia) dalle 11 alle 14.

Le restanti 5 ore saranno modulate in maniera differenziata e, laddove presenti RSU, potranno essere articolate diversamente.

Permangono inoltre lo sciopero degli straordinari e delle forme di flessibilità indetto dal 15 novembre scorso.

"Con la trattativa e con la lotta vogliamo aumentare il salario- spiega la nota congiunta dei sindacati - , contrastare la precarietà, ridurre gli orari, estendere i diritti e le tutele per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori".