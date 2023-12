Met Ragazzi. Viaggio tra fiabe e marionette

Fino a domenica al Fabbricone c’è "Black star", spettacolo scritto da Fabrizio Sinisi e diretto da Fabrizio Arcuri (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Coprodotto dal Metastasio insieme a Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e Tpe Teatro Piemonte Europa, Back Star è un saggio sulla violenza in quattro atti: quattro diversi "modi della violenza", ovvero sentimentale, personale, politico, storico. Richiamandosi al Tito Andronico, opera d’esordio di William Shakespeare, il testo è costruito attraverso quattro episodi che dialogano tra loro in modo non narrativo. Nel primo, una donna di mezza età s’innamora di un mendicante. Nel secondo, un cruento episodio di cronaca. Nel terzo, una crisi matrimoniale. Nel quarto, un raid a sfondo razzista.

Al Teatro Magnolfi, domani e domenica, appuntamento con la rassegna Met Ragazzi: dalle 15 alle 20, c’è la piccola performance "Brigitte e le petit bal perdù": la regia, le marionette e l’interpretazione di Nadia Addis del Petit Thèatre fanno apprezzare le piccole meraviglie della vita con un viaggio nei ricordi di Brigitte in compagnia del suo fedele cane Bruschetta (la durata dello spettacolo è di 10 minuti, la prenotazione è obbligatoria contattando la biglietteria. Sono previsti 10 turni spalmati dalle 15 alle 19.40. Maggiori info al link https:bit.lyBrigitteetlepetitbalperdu). Alle 17 l’appuntamento è con "Once upon a time": il museo della fiaba di Emanuela Dall’Aglio permette di toccare in prima persona gli oggetti chiave, i cimeli, le tracce e i profumi di alcune delle più note fiabe e favole della tradizione.

La settimana successiva la festa si sposta dapprima sotto il tendone del Teatro nelle Foglie che - presso gli impianti sportivi Don Milton Nesi – riunisce la forza del circo contemporaneo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura nello spettacolo "Kairòs". Lo spettacolo sarà giovedì 14 e venerdì 15 dicembre alle 20.45, sabato 16 dicembre alle 17 e 20.45, domenica 17 alle 16 e alle 19. Saranno poi i pupazzi, le musiche e le voci del Teatro del Buratto a riempire il Fabbricone, sabato 16 alle 17, affrontando con la metafora animale i difficili temi della disabilità e dell’accoglienza con la storia del "Becco di rame dell’oca Tolosa" (prezzo: ragazzi 6 euro, adulti 7).