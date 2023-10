Mese dell’affido. Alla Misericordia raccolta di fondi

Ottobre è il mese dedicato all’affidamento familiare ed il Comune di Montemurlo partecipa alle iniziative promosse dalla Società della Salute Area Pratese con il Centro Affidi con momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema. Questa sera alle 20 il Comune di Montemurlo, in collaborazione con la Misericordia di Montemurlo, promuove una cena nel salone dell’associazione (via Monsignor Contardi, 13 Montemurlo) il cui ricavato andrà andrà a sostenere l’associazione Gefyra per l’accoglienza di minori in difficoltà. La cena è promossa con la collaborazione della pasticceria Figaro. Per prenotazioni si può chiamare il numero 338.1635001. L’altra importante iniziativa, dedicata alla promozione dell’affido familiare, si svolgerà sabato 28 ottobre alle 12 al giardino Fabbriche d’arte con l’inaugurazione de ’Murales dell’affido’ realizzato dagli studenti del liceo artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo. "A Montemurlo vogliamo informare e sensibilizzare i cittadini e le famiglie sull’importanza dell’affido - spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti -. L’affido familiare è una misura di protezione e sostegno per i minori (0-17 anni) che si trovano in situazioni di difficoltà o a rischioche impedisce loro di crescere adeguatamente all’interno della propria famiglia di origine. L’obiettivo dell’affido familiare è quello di garantire il benessere del minore, fornendo un ambiente stabile, sicuro e amorevole, all’interno di un’altra famiglia. Un gesto concreto di amore verso chi sta attraversando un momento difficile".

Proseguono anche gli incontri gli incontri di genitorialità rivolti alle coppie in attesa e ai genitori di bambini dagli zero ai 3 anni. Alle 9.30 in biblioteca ’Emozioni in attesa: la magia di nascere’. Parteciperanno un’ostetrica e una pedagogista che parleranno dell’evoluzione del percorso nascita.