"Mese dedicato all'Affidamento Familiare", ecco le iniziative in programma

Prato, 29 settembre 2023 - Cominciano domani, sabato 30 settembre, le iniziative del "Mese dedicato all'Affidamento Familiare", promosso da SdS (Società della Salute) Area Pratese con il suo Centro Affidi, in collaborazione con il comune di Prato e quelli della Provincia. Si parte con la presentazione della 13esima edizione nella sala consiliare della Provincia e con la Prato Urban Run, quest'ultima in programma per domenica 1 ottobre. In calendario successivamente tanti laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie, come quello di sabato 7 ottobre a Villa Rospigliosi dal titolo "A raccogliere le olive", oppure come quello di "Un rifugio per affidarsi" del 14 ottobre al Rifugio Luigi Pacini a Pian della Rasa. Non manca la ricca rassegna cinematografica con la proiezione, tra gli altri, di "Tre di troppo" di Fabio De Luigi, a Prato, venerdì 6 ottobre, e di "Padri e figlie" di Gabriele Muccino, sempre a Prato. E ancora, spettacoli teatrali, inaugurazioni di murales e della panchina a Poggio a Caiano giovedì 26 ottobre in Piazza Taranto. Tutte le iniziative del Mese dedicato all'Affidamento Familiare, ad eccezione della Prato Urban Run, sono gratuite. È gradita la prenotazione al numero ed email seguenti: tel 0574.1836477 - 0574.1836412; email:[email protected].

I numeri

Sono 102 minori in affidamento. Di questi 27 sono in affidamento detto "part-time", e quindi trascorrono con gli affidatari solo alcuni giorni la settimana o interi periodi, di fatto rimanendo con la propria famiglia; i restanti 71, sono invece minori che sono in uno stato di affido cosiddetto "residenziale", vivendo in modo stabile con la famiglia affidataria e incontrando regolarmente i genitori e sono 4 i minori stranieri affidati ai parenti.