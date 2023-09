Mercato nuovo . Cristina d’Avena per il gran finale

Al Settembre a Prato scocca l’ora della Metempsicosi. L’appuntamento sul palco di piazza del Mercato Nuovo è per stasera, dalle 19.30. Lo spettacolo "No Filter Tour" sarà gratuito e vedrà alternarsi dalle 19.30 alle 20.30 Franchino col suo live set. A seguire fino alle 22.30 Joy Kitikonti, Oozicky e lo stesso Franchino, e dalle 22.30 Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino. Si tratta dei dj che hanno fatto la storia delle serate toscane al Jaiss e del Torquemada, e che hanno caratterizzato la vita notturna di più generazioni a cavallo fra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio. "La prima settimana di concerti e spettacoli è andata oltre ogni aspettativa – spiegano gli organizzatori di Music Staff –. E lo stesso vale per le partite della Palla Grossa. Per il rush finale della rassegna scatta uno dei momenti più sentiti, come quello dei sei dj di Metempsicosi: un momento che si preannuncia da tutto esaurito". Sempre questa sera il Centro Giovanile di Formazione Sportiva animerà piazza del Mercato Nuovo, dalle 20.30 fino alle 22, con uno speciale "Prova lo sport" in notturna dedicato a bambini e ragazzi desiderosi di provare gratuitamente a praticare pallavolo, calcio a 5 e hip hop.

Proseguendo con le serate dell’ultimo weekend del Settembre a Prato, domani ci sarà il concerto gratuito di Cristina D’Avena. Dalle 21.30 ci sarà l’esibizione con tutto il repertorio storico, con l’affiancamento dei Banana Split. "Vi aspetto tutti per cantare le nostre canzoni del cuore" è il messaggio di D’Avena pubblicato in un video sui social della kermesse. Infine l’appuntamento di domenica 17 settembre, quando scoccherà il momento della serata gratuita degli Orfani dello Zero6, che per la prima volta si esibiranno in piazza del Mercato Nuovo nell’ambito del Settembre a Prato. Ci saranno Andrea Secci con la diretta su Radio Nostalgia e poi i dj storici come Stefano Nardi, Enrico Paoli, Biba Dj e Mauro Panichi. Tutte le sere gli spettacoli saranno affiancati da stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato e giochi per bambini a partire dalle 19.

L.M.