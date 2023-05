Memorie del tessile Lazzerini cerca foto di vecchie fabbriche

Nuovo successo per la Lazzerini. La biblioteca ha partecipato al Bando Musei Archivi Biblioteche 2023 di Wikimedia Italia risultando tra i vincitori a livello nazionale. Il progetto prevede la creazione di una specifica voce su Wikipedia relativa alla Storia dell’industria tessile pratese dalle origini al XXI secolo, oltre ad una serie di voci di richiamo a numerosi imprenditori pratesi. In particolare per la voce principale si prevede la mappatura tramite OpenStreetMap della carta laniera del comune di Prato nel 1914 - 134 opifici tessili sparsi nella città - contenuta all’interno del volume L’arte della lana in Prato, monografia storica pubblicata nel 1953 da Enrico Bruzzi. Attraverso un confronto con l’assetto strutturale attuale potrà essere delineato un percorso storico dello sviluppo e della decadenza dell’industria pratese. Su wikimedia Commons verranno inserite fotografie storiche dei lanifici pratesi tra il 1800 e il 1940. La Lazzerini invita quindi i cittadini a contribuire all’arricchimento dell’archivio multimediale Wikimedia Commons, fornendo fotografie storiche relative agli opifici tessili di Prato (esterni, interni, persone al lavoro, macchinari). Il materiale potrà essere consegnato fino al 30 giugno in biblioteca, al personale della sala fondi locali, in questi giorni: il lunedì dalle 14 alle 19 e da martedì a sabato dalle 9 alle 19. Sarà garantita la presa in carico delle fotografie solo per pochi giorni (dietro consegna di ricevuta di consegna), utili a procedere alla digitalizzazione del materiale e a restituirlo al proprietario. Il materiale verrà pubblicato con licenza CC BY SA 4.0 (Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale) sull’archivio Wikimedia Commons.

Dalla memoria al presente, sempre con uno sguardo attento ai bisogni delle persone. La bella iniziativa Pillole di informatica. Il benessere digitale per te, pensata dalla Lazzerini per chi ha difficoltà ad usare il telefonino, il proprio tablet o il pc, in pochissimo tempo ha registrato il sold di prenotazioni per tutti gli incontri previsti fino al 29 giugno. Le "pillole" informatiche saranno così riproposte dopo l’estate per offrire aiuto e consigli sull’utilizzo sicuro delle nuove tecnologie