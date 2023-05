Meglio il valzer di Tiktok Al Cicognini gran ballo chiesto dai convittori Ha vinto la tradizione

Nell’epoca di Tiktok, Instagram e dei like chi avrebbe mai scommesso che la maggioranza degli studenti scegliesse invece la tradizione difendendo a spada tratta il ballo di fine anno con tanto di abito da sera sulle note di ’Sul bel Danubio blu’ di Strauss. Succede al Convitto Cicognini dove sono stati proprio gli alunni di concerto con il nuovo preside Tiziano Nincheri, a non voler cedere il passo ai tempi moderni.

Così, dopo il caso scoppiato lo scorso anno con l’intervento di due ministri a seguito della richiesta di una studentessa di poter partecipare al ballo di fine anno accompagnata da una ragazza e non da un ragazzo, ecco che il Cicognini apre di nuovo le porte alla fiaba di fine anno scolastico.

E lo fa su richiesta degli studenti, questa volta senza polemiche né alcuna restrizione di genre. "Quando a settembre sono entrato come dirigente del Cicognini ho scelto di prendermi un po’ di tempo per decidere se fosse giusto riproporre o meno il ballo quest’anno. Se gli studenti avevano davvero a cuore la tradizione della scuola o meno", spiega il dirigente Tiziano Nincheri.

"Mi sono confrontato – aggiunge – con i semiconvittori e con i convittori e sono stati proprio loro a chiedermi di organizzare anche questo giugno la festa di fine anno in pieno stile da fiaba". Smoking per gli studenti, abito lungo per le studentesse: le prove dei vestiti realizzati da Cinzia Diddi sono già in corso così come le lezioni di ballo.

Niente rock, punk, né disco music per dare spazio al grande classico di Strauss: "Ho lasciato decidere i ragazzi liberamente e hanno scelto di ballare proprio sulle note del valzer più noto al mondo", continua il dirigente. Poi hanno deciso anche di eseguire una coreografia caraibica mentre il colore della serata sarà il blu".

A giudicare dalle iscrizioni la partecipazione è più che ampia: "Sono state 35 le coppie che si sono candidate – prosegue Nincheri –. Dopo le due esibizioni, a seguire, ci sarà il buffet con i parenti e gli studenti che vorranno partecipare. I ragazzi hanno motivato bene questa scelta, il ballo per loro rappresenta un momento importante, tradizionale pwr la loro scuola, un appuntamento che chiude un percorso di cinque anni e al quale non hanno voluto rinunciare".

E quindi che valzer sia. Ovviamente come fu per lo scorso anno anche in questa edizione il ballo sarà aperto a tutte le coppie: "I ragazzi potranno scegliere liberamente il compagno con il quale fare coppia senza alcuna limitazione e in totale libertà", chiude il preside.

L’appuntamento con fiori freschi da debuttanti, vestiti da sera e clima da favola nel refettorio affrescato del Convitto Cicognini è per venerdì 16 giugno. Poi ci sarà da pensare solo alla maturità.

