Meeting Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei: 40 anni di impegno solidale

Prato, 6 novembre 2024 – Il Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei, noto promotore di iniziative solidali a sostegno della comunità locale, ha celebrato il suo 40° anniversario con un ospite d’onore: il governatore distrettuale Francesco Cottini. Una serata speciale che ha visto il sodalizio non solo ricordare la propria storia, ma anche proiettarsi verso il futuro, con uno sguardo rinnovato e dinamico sotto la guida del presidente Raffaele Scalise. Scalise, alla guida di un club in continua evoluzione, ha accolto ben otto nuovi soci nell'ultimo anno, dimostrando come il Lions Club sia un punto di riferimento in crescita per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio del bene comune.

Il club valorizza ogni socio, rendendolo protagonista degli eventi conviviali e puntando sulle diverse professionalità presenti. La serata è stata resa ancora più speciale dalla performance musicale del giovane talento Michelangelo Arrigucci, studente del Liceo Musicale Rodari di Prato, che ha incantato il pubblico con esecuzioni emozionanti di Bach, Telemann e altri autori. Un'esibizione che ha sottolineato il legame tra il Lions Club e le nuove generazioni. Tra le iniziative in programma per il prossimo anno, spicca un interessante progetto didattico sulle api, che vedrà coinvolti gli studenti locali. Grazie alla presenza dell’oasi apistica del Bargo a Poggio a Caiano, i giovani saranno guidati in un percorso di scoperta scientifica e artistica della relazione tra natura e società, con l’obiettivo di produrre elaborati che verranno presentati in un convegno presso la storica villa medicea.

Un progetto che abbraccia il legame tra scienza, mitologia e arti visive offrendo una prospettiva unica e formativa. Non meno significativo è il programma dedicato agli scacchi, un gioco che il club promuove come strumento terapeutico e di crescita personale per tutte le età, con particolare attenzione ai giovani. Queste iniziative dimostrano l’apertura del Lions Club verso collaborazioni con altri club del territorio, inclusi i club Lions della zona di Pistoia e i due club Leo di Prato, sottolineando la natura inclusiva e solidale dell’associazione. Il presidente Scalise ha ricordato l’impegno costante del Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei nel promuovere iniziative rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione, con trasparenza e dedizione, per un impatto tangibile e duraturo sul territorio. Particolare attenzione viene dedicata alle attività formative nelle scuole, dimostrando ancora una volta come il club operi attivamente per il bene collettivo.