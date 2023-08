Mazzei, lavori prima delle lezioni Intervento anti-sismico di 15 giorni

Scuola media Mazzei, quindici giorni di lavori antisismici e poi il rientro degli alunni.

I cantieri però proseguiranno in parte a ottobre e poi a giugno del prossimo anno. Il Comune di Poggio a Caiano ha affidato i lavori per l’adeguamento sismico che si sono resi necessari in seguito alle ultime verifiche. Con questo intervento si completa il monitoraggio antisismico effettuato negli ultimi anni su tutte le scuole. Il progetto è composto di due lotti, uno del valore di 150mila euro e uno da 75mila euro.

"Il 1° settembre – spiega il sindaco di Poggio Riccardo Palandri – partirà il cantiere. Non è stato possibile iniziare in estate perché non c’erano i ponteggi: con gli interventi del bonus 110%, non c’era una ditta con ponteggi disponibili. Il lavoro durerà 15 giorni poi nella prima settimana di ottobre proseguirà e i disagi ci saranno solo per cinque classi che verranno spostate. A giugno 2024, quando la scuola sarà chiusa, effettueremo il secondo lotto per altre tre settimane di cantiere".

Si è risolta anche la vicenda riguardante l’utilizzo delle aule il pomeriggio da parte della scuola di musica "L’Ottava Nota": dalle 16.30 in poi potranno utilizzare i locali della scuola elementare "Lorenzo Il Magnifico". La scuola di musica, lo ricordiamo, aveva manifestato la propria preoccupazione nel maggio scorso quando il dirigente scolastico aveva comunicato di non poter più garantire le aule dalle 16.30. "La scuola media Mazzei – aggiunge Palandri – ha un indirizzo musicale da tanti anni e quest’anno ha varato un nuovo progetto didattico-musicale al quale aderiscono 63 alunni quindi c’era la necessità delle aule sino alle 17.30 e queste non potevano più essere concesse alla scuola di musica esterna. Quindi la soluzione è la scuola "Lorenzo Il Magnifico".

Durante i lavori, invece, gli alunni della Mazzei dell’indirizzo musicale saranno ospitati il pomeriggio nei locali del catechismo della parrocchia di Santa Maria del Rosario che ringraziamo per la disponibilità.

L’intervento per le verifiche antisismiche ha avuto la precedenza su tutto, perché la scuola è frequentata da oltre 500 studenti, oltre al personale docente e non. Avevamo in programma di attuare subito un restauro del cimitero ma abbiamo preferito iniziare con la scuola, dopo passeremo a quello con un investimento di 150.000 euro".

M. Serena Quercioli