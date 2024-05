Maxi sequestro di pesce: attività sospesa per due ristoranti

Prato, 22 maggio 2024 – Si è conclusa con il sequestro di una tonnellata e mezzo di prodotti alimentari che non rispettavano i requisiti di sicurezza l’operazione della guardia di finanza finalizzata al rispetto delle regole nel commercio al dettaglio di prodotti non sicuri. In particolare è stata sospesa l’attività di due ristoranti in seguito a controlli congiunti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Prato, controlli che hanno portato appunto anche al sequestro di circa una tonnellata e mezzo di prodotti alimentari e prodotti ittici surgelati privi delle indicazioni sull’origine e sui termini di scadenza e dunque non rispondenti ai requisiti di sicurezza in materia di conservazione.