E’ morto Mauro Gori, fu tra i fondatori del Jolly Montemurlo

Montemurlo, 13 agosto 2024 – Il sindaco Simone Calamai a nome dell'amministrazione comunale e della comunità montemurlese, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Gori, 88 anni, uno dei fondatori insieme a don Mauro Baldi nel 1965 del G.S. Jolly Montemurlo, ne è stato poi a lungo dirigente, magazziniere tuttofare e, ultimamente, addetto al campo. Mauro Gori viveva con la famiglia in località Il Mulino ed era da tempo malato. È stato un attivo collaboratore con il Comitato dei Rioni, prima nelle vesti di dirigente del Rione Strada Mulino, poi come referente per il campo dell’impianto Ado Nelli di Oste.

«Una persona molto conosciuta e benvoluta da tutti. Mauro era molto attivo in ambito sportivo con il Comitato Rioni Montemurlesi - dice il sindaco Calamai- Seguiva con grande attenzione e dedizione la gestione del campo Nelli durante il Torneo dei Rioni e tutti lo ricordano impegnato nelle attività sportive delle quali rappresentava un supporto fondamentale. Non si può dimenticare il suo grande merito: aver fondato con Don Mauro la squadra di calcio Jolly Montemurlo, che oggi rappresenta una delle realtà sportive e aggregative giovanili più importanti del territorio. Mi stringo in segno di cordoglio ai familiari di Mauro Gori».