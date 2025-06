Maturità, buona la ‘prima’. Spopola il tema sui social media: "Così possiamo raccontarci"

E la prima è andata, fra ottimismo, dubbi e tanta voglia di tagliare lo striscione del traguardo per godersi le vacanze e cominciare a pensare al futuro. E’ iniziato anche per 2.027 studenti pratesi l’esame di maturità, che nella giornata di ieri li ha messi di fronte alla prova d’italiano. Ricordiamo che il gruppo più numeroso dei maturanti è quello del Buzzi, con 301 studenti, seguito dal Dagomari (250) e dal Gramsci-Keynes (281). I numeri sono alti anche al Copernico (237), al Marconi (173) e al Cicognini-Rodari (218). Al Datini saranno in 132, al Livi 201, al Brunelleschi 136 e 98 al Convitto Cicognini, il gruppo più ristretto. Solo una scuola, il Cicognini-Rodari in via Baldanzi, può vantare

l’ammissione di tutti gli studenti.

Tornando alla prova di ieri, la prima, fra le tracce a disposizione dei ragazzi, molto gettonata quella sui social media e l’indignazione digitale. "Ho scelto questa perché la più attuale di quelle proposte. Non ho avuto grossi dubbi", ha raccontato Alessandro Guasti, maturando dell’istituto Gramsci-Keynes.

Anche Giorgia Lomi e Giulia Iarpini hanno puntato sulla medesima opzione. "Mi sono concentrata soprattutto sul ruolo da ‘leoni da tastiera’ che molti utenti ricoprono sui social", ha spiegato la prima. "Per quanto mi riguarda, invece, sono partita dalla mia esperienza e da quello di cui mi occupo sui social", ha aggiunto Giulia, giovanissima influencer su Instagram e TikTok. Particolarmente apprezzata dagli studenti anche la traccia in cui veniva chiesta una riflessione sulla parola "rispetto", partendo da un testo di Riccardo Maccioni. "Questa di italiano era la prova che temevo di più – ha sottolineato Dennis Maka dell’istituto Datini – ma credo di essermela cavata bene scegliendo l’argomento del rispetto".

Stesso discorso per quanto concerne la traccia sugli anni Trenta e il New Deal. "Il collegamento con i fatti attuali è stato piuttosto immediato. Per cui sono soddisfatto", il commento di Andrea Paolieri del Gramsci-Keynes. Di tempo per rilassarsi non ce n’è: già oggi infatti è prevista la seconda prova scritta (materia d’indirizzo). "Delle tre prove è sicuramente quella che mi spaventa maggiormente – il pensiero di Angelina Belgiglio, maturanda del Datini – Per quanto concerne la prima prova, credo di essere andata bene svolgendo l’analisi del testo del brano tratto da "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa. L’orale? Sarà il 24 giugno, quindi fra pochissimo. Meglio così, perché non vedo l’ora di finire per poter poi pensare al futuro: mi iscriverò alla facoltà di Economia a Firenze".

Sono in tanti a essere già convinti di voler proseguire negli studi. "Una volta terminato l’esame, mi segnerò alla facoltà di Psicologia a Firenze", ha detto Rebecca Vannucchi del Datini. "Io invece farò Scienze Politiche a Bologna – ha affermato Martina Bertoloni dell’istituto Dagomari – Per il momento però mi concentro sul finire al meglio questa avventura". Un ultimo sforzo e poi ecco il traguardo. "La fatica ovviamente comincia a farsi sentire: è stato un anno lungo e contraddistinto dalla tensione crescente in vista dell’esame. Mi auguro di riuscire a dare il 100% nelle ultime due prove, come ho cercato di fare nella prima parlando del New Deal", la testimonianza di Andrea Luchetti del Dagomari. "La seconda prova è sicuramente quella che mi crea più grattacapi - ha spiegato Martina Di Ninni del Datini - Vediamo come va e poi mi tufferò a capofitto nel ripasso per l’orale, dato che è fissato per il 24".

Dunque oggi via alla seconda prova d’indirizzo: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici economici. E ancora: inglese per l’indirizzo turistico, lingua e cultura straniera per il linguistico, geopedologia ed estimo per l’indirizzo ’Costruzioni, ambiente e territorio’.

Gli orali cominceranno dal 21 giugno e si concluderanno entro metà luglio, con l’interrogazione interdisciplinare e l’elaborato personale, senza più la tesina tradizionale.

Francesco Bocchini