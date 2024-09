Mattoncini Lego per tuffarsi nella storia

Mattoncini di libertà al Rifugio Le Cave per raccontare le vicende della seconda guerra mondiale nei boschi della riserva Acquerino-Cantagallo. Domani alle 15 parte il laboratorio di lego history, a cura delle storiche della Fondazione Cdse, che si inserisce nelle iniziative per l’anniversario della Liberazione del Comune di Cantagallo. Il laboratorio è riservato ad adulti e bambini dai 7 anni, mentre per i più piccoli c’è un altro laboratorio sulla fauna del suolo, con letture green dalla biblioteca del bosco a cura del Sistema Bibliotecario pratese.

La storia raccontata e ricostruita con i famosi mattoncini che, fra ricerca e gioco, diventano un potente strumento per condividerla è un progetto della Fondazione CDSE, realizzato con la preziosa ed esperta consulenza degli storici dell’Italian Brick History. Si tratta di uno strumento per promuovere una memoria attiva, per condividere valori con una modalità nuova, quella del gioco. I laboratori puntano all’interazione del gruppo che di fronte alla scatola dei brick, senza istruzioni, sviluppa il tema storico attraverso il dialogo e il confronto.

È possibile raggiungere il rifugio solo a piedi. Lo si può fare in autonomia oppure con guida trekking di Legambiente dal Centro Visite di Cantagallo con partenza alle 10.45 (costo 5 euro, gratis sotto i 12 anni).

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma occorre prenotare sul sito www.visitvalbisenzio.it. Per prenotare trekking con Legambiente, pranzo, cena o pernotto: 3386172364.