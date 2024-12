Matteo degli Organi: gran finale in duomo con Delle Vedove

Dopo l’applauditissimo concerto di Enrico Viccardi in San Francesco dedicato a Bach, la rassegna intitolata al celebre costruttore d’organi Matteo degli Organi, si conclude lunedì 30 dicembre alle 21 inn duomo con il doppio concerto di Beppino Delle Vedove (foto). Il maestro friulano, organista di fama internazionale e direttore del conservatorio di Udine, suonerà sia il prezioso organo antico della Cappella del Sacro Cingolo (risalente a fine Cinquecento e ampliato nel Settecento) che il grande organo a trasmissione elettrica costruito dai Fratelli Ruffatti nel secolo scorso, collocato nel transetto.

Il programma inizierà con musiche rinascimentali e barocche per concludersi con celebri composizioni quali il Concerto grosso in Re minore da L’Estro armonico di Antonio Vivaldi trascritto per organo da Bach, e due capolavori del romanticismo tedesco e francese, ossia la Sonata VI di Felix Mendelssohn e la Sonata I di Alexandre Guilmant.

Si tratta di un’occasione preziosa che l’Associazione Prato per Zipoli e l’Accademia Organistica Udinese hanno ideato per poter ascoltare l’organo Ruffatti della cattedrale, solitamente usato per accompagnare le liturgie e molto raramamente suonato in concerto. Ingresso libero.