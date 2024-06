Matteini Bresci si autosospende da Confindustria

Prato, 8 giugno 2024 – Riccardo Matteini Bresci si autosospende dalla propria posizione in Confindustria Toscana Nord, dove era responsabile del sistema moda. La comunicazione è stata inviata dall’imprenditore all’associazione "fino al termine delle indagini preliminari in corso”. Matteini Bresci, del Gruppo Colle, è agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine per corruzione che ha portato all’arresto in carcere del comandante della compagnia carabinieri di Prato, Sergio Turini, dove altri due militari figurano tra gli indagati per reati minori.

Confindustria Toscana Nord esprime “apprezzamento per il gesto compiuto dal socio, che con questo atto dimostra di avere ben compreso lo spirito e la sostanza del Codice etico, consentendo inoltre una più lineare prosecuzione dell'attività istituzionale - comunque pienamente in essere - della sezione e dell'associazione. A Matteini Bresci Confindustria Toscana Nord augura la più positiva evoluzione della sua posizione”.