Matilde in semifinale a Miss Italia. “Il mio sogno? Diventare attrice”

Prato, 7 settembre 2024 – Matilde Gonfiantini è l’unica pratese alla semifinale di Miss Italia che si chiude questa sera a Numana (Ancona). Matilde a ferragosto si è aggiudicata una fascia satellite regionale di Miss Toscana, vincendo il titolo di ‘Miss Eleganza Toscana’ che le ha permesso di andare alle pre-finali.

A Numana una commissione tecnica dovrà ridurre il numero delle Miss da 200 a venti. Le finaliste saranno ammesse alla seconda fase, nella quale hanno già trovato posto le 20 Miss regionali. Ventiquattro anni, capelli castani, occhi marroni e del segno zodiacale dei Gemelli, Matilde ha le idee chiare sul futuro in quanto tutta la sua formazione in questi anni si è orientata verso il teatro, il cinema e la televisione.

Matilde, quale è stato il suo percorso di studi?

“Mi sono diplomata al Keynes, indirizzo liceo sportivo perché ho giocato 10 anni a pallavolo ma la mia passione è la recitazione. Dopo un periodo di 4 mesi a Londra, sono tornata a Firenze e mi sono diplomata all’Accademia di Recitazione, una scuola di 3 anni e per un anno ho avuto la possibilità di fare l’assistente ad un professore. Poi ho studiato alla scuola di recitazione per cinema e teatro di Montecatini”.

Questa passione per la recitazione come è nata?

“Grazie a mio padre Paolo: lui recitava e mi portava a teatro, dietro le quinte, fra il pubblico. In questo percorso sono stata sostenuta sempre dalla mia famiglia, dalla mamma Monica, da mia sorella Costanza e poi è arrivata la mia nipotina Delia. E anche dal mio ragazzo Luca che mi supporta veramente”.

Quali sono le attrici a cui si ispira?

“Per le italiane Paola Cortellesi e Virginia Raffaele perché amo la recitazione comica e brillante e loro riescono a far divertire, affrontando anche tematiche importanti. Per le statunitensi direi Jennifer Aniston e Michelle Pfeiffer e l’australiana Margot Robbie. Ho lavorato anche come commessa, cameriera e stare a contatto con il pubblico permette poi di immedesimarsi nei ruoli sul palco”.

Un ruolo che avrebbe voluto interpretare?

“Mi affascina troppo quello di Lady Gaga nel film ‘Joker: Folie a Deux’ presentato a Venezia in questi giorni”.

Un luogo della provincia di Prato che porta nel cuore?

“Il borgo di Artimino: qui ho girato il videoclip per Miss Italia, ogni tanto con il mio ragazzo andiamo a mangiare un panino, lì il tempo è come se si fosse fermato”.

Cosa fa nel tempo libero?

“Mi piace andare a correre, leggere e guardare film”.

Dopo Miss Italia cosa farà?

“Vorrei iniziare a fare provini. E’ il momento di mettermi alla prova, bisogna studiare ma dimostrare anche quello che si vale”.

M. Serena Quercioli