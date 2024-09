Le ragazze toscane cercano la finale di Miss Italia: le loro performances davanti alla giuria tecnica

Numana (Ancona) 6 settembre 2024 – Una sfilata e un’intervista davanti alla giuria tecnica per raccontarsi nel modo migliorare e sperare di accedere alla finalissima di Miss Italia. A Numana, sulla riviera marchigiana del Conero, le 220 ragazze semifinaliste del concorso di bellezza più popolare e longevo del nostro Paese cercano il coronamento di un sogno lungo tutta l’estate.

E tra le semifinaliste ci sono dieci ragazze toscane che vivono questa esperienza con grande entusiasmo e determinazione. Una di loro, la senese Ofelia Passaponti, come Miss Toscana è già ammessa di diritto alla finalissima al pari delle altre ragazze che hanno vinto gli scettri delle varie regioni italiane. Le altre nove bellissime toscane lottano per pochi posti rimanenti, precisamente 19 mentre la ventesima finalista sarà eletta direttamente dalle 220 concorrenti.

Un compito davvero difficile ma la pattuglia del Granducato ha fatto vedere di che pasta è fatto ed è stata brillante davanti alla giuria. La fiorentina Elisa Calandi che ha praticato ginnastica artistica ha presentato un esercizio con il nastro, Carolina Cappa di Livorno, seconda a Miss Toscana, ha proposto un monologo sul tema della bellezza della donna. Una performance canora invece per Giada Trivella da Calcinaia (Pisa) che ha interpretato un bellissimo pezzo di Fiorella Mannoia. Di grande impatto la presentazione di Giulia Guerriero.

La ragazza pisana vuol diventare avvocato per occuparsi della difesa dei diritti delle donne sottoposte a violenza e ha chiesto alla giuria di scegliere quattro parole sulle quali ha declamato un monologo. Le quattro parole erano basta, aiuto, rispetto e affetto e Giulia ha improvvisato le sue considerazioni su un tema molto delicato. E’ stata poi la volta di Soele Coltelli di Vicarello (Livorno) che ha proposte le sue riflessioni personali sulla partecipazione a Miss Italia: “La bellezza è un valore aggiunto e noi ragazze dobbiamo dimostrare carattere, personalità e determinazione”.

Due le ragazze viareggine tra le semifinaliste nazionali. Penelope Bonuccelli ha portato a Miss Italia una ventata di Carnevale, la manifestazione-simbolo della sua città “Con mia nonna cucio i costumi delle maschere e ogni anno mi emoziono quando vedo Miss Italia ospite del Carnevale sui viali a mare. Il concorso lo seguo sin da quando ero bambina e per questo vorrei arrivare alla finale”.

L’altra viareggina Alice Belli invece ha manifestato il suo desiderio di diventare una giornalista divulgativa. “Sogno di condurre un programma come quelli di Alberto Angela ma con un format che sia più snello e accattivante per un pubblico giovane”. Una ventata di simpatia tutta toscana è arrivata grazie a Matilde Gonfiantini di Prato. Matilde studia da anni recitazione, è una delle più mature del gruppo, e ha proposto un racconto in chiave divertente della sua partecipazione al concorso con una dose di auto ironia che ha divertito tutti.

Arriva dall’Isola d’Elba e precisamente da Capoliveri, l’ultima semifinalista toscana. Carolina Soleti studia archeologia a Roma e in particolare l’archeologia subacquea. “Mi presento in vestito da sera – ha spiegato Carolina – per far capire che anche una archeologa deve mettere in risalto la sua femminilità”. Prima di congedarsi le ragazze toscane sono state protagoniste di un simpatico balletto davanti alla giuria. Nella giornata di domani sabato sono previsti i verdetti e si sapranno i nomi delle ragazze ammesse all’academy di Miss Italia che precederà la finale del 22 settembre.