Materna di Pacciana. Il giardino ‘rinato’

Là dove c’era un giardino nuovo di zecca rimanevano fango e distruzione. La furia di 50 centimetri d’acqua piovuti il 2 novembre devastò il giardino della scuola materna di Pacciana, a Villa Fiorita. C’è voluto quasi un anno per tornare alla normalità e restituire il sorriso ai piccoli del plesso del comprensivo Nord in via di Cantagallo, ma soprattutto c’è voluta la generosità di quanti hanno voluto donare gli arredi della scuola e, in particolare, del giardino. Per ringraziare questi benefattori, fra cui la Guardia di Finanza, la Consulta degli studenti, associazioni e persino un gruppo di docenti e genitori di un altro istituto comprensivo (Iva Pacetti), domani i rinnovati spazi della materna si coloreranno con una festa di ringraziamento (dalle ore 11). Ci furono danni per diecimila euro. La scuola non potè riaprire subito dopo l’alluvione. "Si creò un impedimento didattico con gli spazi esterni inutilizzabili: - ricorda il preside Riccardo Fattori - Alla scuola di Pacciana si fece la scelta di impostare l’outdoor education con l’utilizzo del giardino. Domani rinnoveremo i nostri ringraziamenti a chi ci ha aiutato".

Maria Lardara