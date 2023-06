Materie da recuperare? A Officina ripetizioni gratis

Ripetizioni gratis a Officina. "Studio – Pit stop", lo spazio dedicato allo studio realizzato a Officina Giovani per far fronte alle criticità che i ragazzi incontrano a scuola, prosegue anche nel mese di luglio con un nuovo orario (ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19) e si arricchisce di un appuntamento settimanale: un workshop dedicato alla conversazione in lingua inglese (ogni mercoledì dalle 16 alle 19).

Come richiama il nome, questo nuovo spazio inaugurato ad aprile 2023 e dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori, vuole rappresentare una sosta temporanea e rigenerativa per operare gli "aggiustamenti necessari" per poi riprendere in autonomia il proprio percorso

di studio, con il miglioramento delle proprie competenze cognitive, relazionali e di auto-stima. La struttura è realizzata da Comune di Prato e Società della Salute pratese in collaborazione con l’associazione Cieli Aperti, nell’ambito del progetto ’Muriella’ per la realizzazione

di attività socio-educative per minori i cui genitori sono occupati in percorsi di inclusione. Ai ragazzi vengono garantite gratuitamente attività di sostegno scolastico, volte sia al recupero delle lacune accumulate in aree disciplinari, sia all’apprendimento del metodo di studio, calibrato sui bisogni individuali, funzionali per una maggiore autonomia nella gestione dei compiti scolastici. A queste attività si aggiunge l’appuntamento del mercoledì con il workshop di conversazione in lingua inglese: un’occasione importante per fare pratica e migliorarsi, incrementando la fiducia nelle proprie abilità e rafforzando le conoscenze acquisite.

Il centro dell’intervento sarà lo studente, su cui verrà elaborato un piano personalizzato.

Le modalità di realizzazione prevederanno sempre forme

di apprendimento attivo che possono svilupparsi anche in forma collettiva. Potranno infatti essere attivati anche gruppi

di studio. I tutor scolastici sono sia docenti che studenti universitari con esperienza almeno triennale in attività di supporto allo studio con minori e con conoscenza delle materie letterarie, linguistiche o scientifiche. Possono fare richiesta gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Prato e il servizio è gratuito per tutti. Dal 27 luglio Studio Pit-Stop si ferma per la pausa estiva per poi riprendere dal primo all’ 11 settembre.

Info: portalegiovani.prato.it.