Master in digital marketing: riparte il corso

Il Laboratorio WeM_Park e il Pin in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’economia dell’Università degli Studi di Firenze, presentano la 18esima edizione del Master in digital marketing, confermando il tasso di occupazione di oltre il 90% entro 3 mesi dalla fine del percorso formativo.

La nuova edizione, che si svolgerà tra maggio e ottobre, sarà presentata oggi a partire dalle 18 al Polo universitario e on-line domani alle 18.30 (è possibile iscriversi e ottenere il link tramite il sito www.digitalmarketingmaster.it). Docenti provenienti dal mondo professionale e da quello delle imprese, affermati in ambito web a livello nazionale, portano la loro esperienza e competenza in aula.

In 150 ore saranno infatti affrontate le tematiche fondamentali del web marketing, garantendo un giusto mix tra lezioni teoriche e pratiche con l’approccio learning by doing. Saranno inoltre organizzati dei laboratori pratici per imparare a utilizzare alcuni strumenti importanti quali Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Linkedin, TikTok, Semrush.

Al termine del percorso formativo sono previste 100 ore di stage presso le imprese sponsor o, in alternativa per chi è già occupato, un project work di gruppo. Dalla prima edizione ad oggi sono stati formati oltre 400 studenti e attivati più di 200 stage, la maggior parte dei quali si sono concretizzati in opportunità di lavoro con un tasso di occupazione di oltre il 90% a 3 mesi dalla fine del master.