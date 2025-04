Marketing farmaceutico. Torna PharmaMark il master del Pin. Iscrizioni entro martedì

Scadrà martedì il termine per le iscrizioni alla settima edizione di PharmaMark, il master in marketing farmaceutico che si tiene al Pin e e punta ad una formazione specifica nell’ambito del comparto del farmaco etico e dei farmaci da banco. Il corso è destinato sia a neolaureati (in particolare con formazione scientifica ed economico-aziendale) che a giovani manager già impegnati nel mondo del lavoro ed in cerca di maggiore professionalizzazione. Sono disponibili, anche per questa edizione, 12 borse di studio a copertura del 50% della quota di iscrizione ed inoltre ci sono importanti possibilità di ottenere voucher formativi, patecipando ai bandi della Regione. Il corso ha formato nelle precedenti edizioni un totale di 71 partecipanti, ad ognuno dei quali è stata erogata una borsa di studio grazie ai contributi delle aziende sponsor. Il tasso di occupazione entro tre mesi dalla conclusione è stato superiore al 90%. Il 29 aprile si terrà la selezione e le lezioni avranno inizio il 9 maggio. Il corso si svolgerà in presenza nella sede del Pin in piazza dell’Università. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenta almeno l’80% delle ore di lezione. Tutti i dettagli per l’iscrizione e il master sono disponibili sul sito www.pin.unifi.it/pharmamark.