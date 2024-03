La scomparsa di Marino Poduje, sportivo e paroliere dei Piattons

Prato, 31 marzo 2024 – Lutto a Prato per la scomparsa di Marino Poduje, avvenuta venerdì 29 marzo. Di Poduje si ricordano, oltre alle doti umane apprezzate da tutti coloro che l’hanno conosciuto, due passioni in particolare: lo sport, con il suo importante contributo alla nascita e all’affermazione della pallamano pratese (fu anche presidente della Pallamano Prato) e il suo tifo viscerale per il Prato calcio, e la musica. Era un paroliere e non c’è pratese che sia passato dalla fgoliardia o dintorni che non abbia cantato le canzoni scritte per i Piattons, la band pratese che anni fa ebbe un grande successo. E sui social è un diluvio di messaggi per ricordarlo.