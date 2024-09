Marianna Baldi capo di Azzurro Donna Toscana

È Marianna Baldi, pratese, la nuova coordinatrice regionale di Azzurro Donna. "Una donna che si è spesa per le donne, facendo squadra e soprattutto allargando alla società civile, con capacità di ascolto e competenza", è il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Rita Pieri, capogruppo in Comune e già coordinatrice regionale di Azzurro Donna. "Proseguirò nel lavoro fatto fino ad oggi – dice Marianna Baldi –. L’obiettivo è rafforzare la nostra rete. Ringrazio la coordinatrice nazionale Catia Polidori, Rita Pieri, che sarà sempre un punto di riferimento, Erica Mazzetti, Marco Stella e il segretario Antonio Tajani". Congratulazioni per la nomina anche da Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia: "Sono certa che Marianna continuerà a tenere alta la bandiera del nostro movimento femminile. Ringrazio l’amica Rita Pieri, che ha lasciato l’incarico svolto per anni con competenza e impegno".