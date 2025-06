Margherita delle Stelle: due serate per la Hack

Due appuntamenti speciali per ricordare Margherita Hack, cittadina onoraria di Vaiano e figura centrale della cultura scientifica italiana del Novecento. È questo lo spirito della rassegna "Margherita delle Stelle", promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con la Fondazione CDSE e il Circolo Arci Spola d’Oro della Briglia. Due serate a ingresso gratuito – il 5 e 12 giugno - che intrecciano divulgazione scientifica, memoria storica e musica, per rendere omaggio ad una donna che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della scienza e della sua divulgazione, anche in forma semplice e comprensibile a tutti.

Il primo incontro, intitolato, "Il cielo di Margherita", si svolgerà giovedì 5 giugno alle 21 nel giardino della Villa San Gaudenzio, a Sofignano, sulle colline della Calvana. Protagonista sarà il geologo Marco Morelli, direttore del Museo delle Scienze Planetarie e co-autore insieme a Margherita Hack del libro "Siamo fatti di stelle. Dialogo sui minimi sistemi" (Einaudi, 2013). Il secondo appuntamento sarà giovedì 12 giugno alle 21, nella pista e parco pubblico della Briglia (Vaiano), in via Fattori, di fronte al Circolo Spola d’Oro. In occasione dell’anniversario della nascita di Margherita Hack, il Circolo Arci ha organizzato una serata in musica dal titolo "Buon compleanno Margherita". Protagonista del concerto spettacolo sarà Ginevra Di Marco, una delle voci più intense e raffinate del panorama musicale italiano, che con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli darà vita a un omaggio in musica e parole.

"Con questa rassegna rinnoviamo il legame che unisce Vaiano a Margherita Hack. Un riconoscimento non solo simbolico, ma che esprime il valore che attribuiamo alla ricerca, al pensiero critico e alla divulgazione scientifica. “Margherita delle Stelle” – dice il vicesindaco Davide Puccianti – è un’occasione per raccontare il contributo straordinario che questa donna ha dato alla cultura italiana".