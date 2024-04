Marciapiedi e strade sicuri. Lavori da 50mila euro per abbattere le barriere

A Montemurlo giù le barriere architettoniche. Sono partiti i lavori per la realizzazione di una serie di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la creazione di attraversamenti pedonali rialzati in varie frazioni. Si tratta di lavori per un valore complessivo pari a 50mila euro. "In questi anni abbiamo lavorato tanto per migliorare le infrastrutture viarie, eliminare incroci pericolosi, aumentare la sicurezza dei pedoni. A testimonianza del nostro impegno su questo fronte c’è il drastico calo degli incidenti stradali registrati sul territorio negli ultimi vent’anni – ha detto il sindaco Simone Calamai –. Un lavoro che continua con l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi, affinché la città sia di tutti, e la realizzazione di passaggi pedonali rialzati che garantiscono maggiore sicurezza per i pedoni e obbligano i veicoli a rallentare".

Nel dettaglio in via Bicchieraia, all’intersezione con via Fermi, e in via Deledda sono in corso lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche comprensive di apposita segnaletica orizzontale e verticale, la cui realizzazione è appena stata completata, mentre in via Bicchieraria, all’incrocio con via LaMarmora nei pressi della chiesa, il Comune sta completando di un tratto di marciapiede attraverso la realizzazione di opere murarie e di un tappeto di asfalto per migliorare l’accessibilità. Sul fronte della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati sono in corso vari cantieri. Opere importanti per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni ma anche per rallentare la velocità dei veicoli che spesso percorrono le strade cittadine a velocità non adeguata. In via Bicchieraria, nel tratto tra la via Foscolo e la via Mincio, sono in fase di realizzazione due attraversamenti pedonali rialzati.

Un nuovo attraversamento rialzato sarà realizzato anche in via Pascoli, nei pressi del parcheggio. A Oste, invece, è partito un importante intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale su un punto sensibile per la viabilità della frazione. Si tratta della zona di via Battisti, all’incrocio con via Maroncelli, e in via Curiel all’intersezione con via Maroncelli, dove i marciapiedi saranno allargati con un restringimento sulla carreggiata per costringere i veicoli a diminuire la velocità.

Successivamente saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati in via Maroncelli, uno su via Balducci, uno in via Battisti, uno in via Curiel e in via Alfieri.