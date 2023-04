Marciapiedi e sicurezza Via Pistoiese, nuovi lavori

Circa 700.000 euro di finanziamenti ministeriali inizialmente destinati a realizzare la passerella ciclopedonale sopra la declassata, per raggiungere il Pecci, verranno dirottati per la messa in sicurezza di via Pistoiese, nel tratto fra Borgonuovo e Mazzone, nella parte che attraversa i quartieri di Narnali e Viaccia. L’annuncio è stato dato dal sindaco Biffoni e dall’assessore Leoni durante un’assemblea pubblica, nella quale è stato illustrato il progetto di riqualificazione della strada. Il Comune per due motivi ha deciso di mettere al momento da parte la passerella al Pecci: da un lato per l’aumento dei costi che rendono l’opera difficilmente sostenibile da un punto di vista economico, dall’altro perché la sua realizzazione potrebbe intralciare il transito della metronavetta Pecci-Peretola, sulla quale è in corso lo studio da parte della Regione. Da qui la decisione di dirottare i fondi su Viaccia e Narnali, anche alla luce del report sugli incidenti 2018-2023, che ha rilevato vari punti critici su via Pistoiese nei due quartieri. La riqualificazione della strada interesserà un tratto di 2,5 chilometri, partendo dal "ponte torto" di Viaccia (quello dopo il confine comunale di Montemurlo) e il Ponte Valli (quello dopo il sottopasso che poi fa entrare al Macrolotto Zero). L’investimento esatto è di 728.000 euro, che serviranno per realizzare il marciapiede in tutti i punti in cui manca, o ampliarlo nei tratti dove attualmente c’è ma è inadeguato alle esigenze di tutti gli utenti deboli della strada. Inoltre si andranno a mitigare con zone 30 e rimodulazioni viarie alcuni incroci pericolosi, si metterà a senso unico via del Carso, si piantumeranno alberature e ci saranno attraversamenti pedonali rialzati. Il Comune, infine, provvederà a mettere in sicurezza anche le fermate dell’autobus.

Un’attenzione specifica sarà data anche ai ciclisti con percorsi ciclopedonali e bike line. I lavori non saranno di facile realizzazione viste le dimensioni ristrette della strada e l’andamento irregolare della carreggiata. L’obiettivo è comunque quello di dare sicurezza a ogni tratto della strada, ridurre la velocità dove necessario e abbassare decisamente il rischio di incidenti. Il progetto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre. Il problema che invece resta da risolvere è quello del marciapiede dal "ponte torto" di Viaccia fino al confine comunale.