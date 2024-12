Maratona di nuoto per Aisla. Bracciate di solidarietà a Mezzana

Una nuotata capace di unire sport e beneficenza, giunta ormai alla terza edizione, che mira a sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica. E’ quanto promette "Una Vasca per Aisla", la maratona di nuoto non competitiva organizzata dal Csi e dal Cgfs per raccogliere fondi in favore della sede pratese dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza prevista nella piscina di Mezzana, chiamando idealmente all’appello ogni appassionato di nuoto che dalle 13 di oggi alle 13 di domani voglia nuotare per una buona causa (coprendo la distanza che preferisce).

E anche chi non vuole o non può scendere in vasca, ha comunque l’occasione di poter contribuire all’evento donando: IT19I0306921526100000012765 è l’Iban. Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 10 euro sotto forma di offerta libera che verrà utilizzato, insieme a tutte le donazioni raccolte durante la manifestazione, per garantire servizi di assistenza ai malati e di supporto alle famiglie del territorio pratese. "I numeri delle persone affette da Sla purtroppo sono in aumento – spiega Raffaele Sanesi, referente Aisla Prato - ciò richiede sempre più fondi a disposizione per potere offrire gratuitamente a quante più persone i servizi di supporto. Ci aspettiamo come ogni anno una grande partecipazione da parte della cittadinanza, che ha sempre risposto presente di fronte alle manifestazioni promosse". L’evento è stato presentato qualche giorno fa alla presenza del presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli, che vi prenderà parte in prima persona. "Una bella iniziativa che unisce sport e sociale – ha commentato - per sostenere le attività di Aisla e tenere alta l’attenzione sulla ricerca". A margine della rassegna, si esibiranno alle 11 di domani anche le sincronette dell’Azzurra.

Giovanni Fiorentino