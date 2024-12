Maratona di nuoto: a Mezzana un tuffo di solidarietà per Aisla

Tutti alla piscina di Mezzana per la maratona di nuoto non competitiva. Da sabato 14 dicembre alle 13 a domenica alle 13, si terrà la terza edizione di "Una vasca per Aisla Prato" dedicata alla raccolta fondi a favore dell’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. L’iniziativa è promossa dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva e dal Csi Nuoto Prato, per sostenere Aisla Prato e le famiglie dei malati. Tutti sono invitati a partecipare, senza alcuna distinzione di età o di particolari capacità natatorie. Contributo di partecipazione a offerta libera (minimo dieci euro) che verrà utilizzato assieme a tutte le donazioni per garantire servizi di assistenza ai malati per Aisla. È possibile affrontare la vasca di 25 metri anche con pinne, braccioli, tavoletta, ciambella, salvagente o camminando sul fondo della vasca. Per informazioni: [email protected]; 338.7739937 (Lorenzo) e 349.4675566 (Claudio) Aisla ha sede in via Santa Trinita 22 ed è aperta agli associati a tutti coloro che necessitano di supporto, informazioni e assistenza sulla sclerosi laterale amiotrofica. Aisla ha un protocollo operativo di collaborazione con l’unità operativa di neurologia dell’Asl Toscana Centro, organizza e finanzia un gruppo di aiuto per le persone con Sla e i loro familiari, fornendo un servizio di psicologia, occupandosi di pratiche legali e socio-assistenziali. Importante anche l’impegno di Aisla per lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo di una malattia neurodegenerativa.