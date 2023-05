Manteco green convince La sostenibilità è un valore

Manteco sale sul tetto d’Europa insieme ad aziende leader della moda come New Balance e Vestiaire Collective. A Francoforte, l’impresa made in Prato, guidata dalla famiglia Mantellassi è salita sul gradino più alto del premio TW Forum Awards 2023 grazie all’impegno sulla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. Valori in cui Manteco crede e investe da sempre. Si tratta di un importantissimo riconoscimento annuale internazionale insignito dalla testata giornalistica tedesca Textilwirtschaft nato per premiare le aziende che si sono distinte nel panorama mondiale per innovazione e sostenibilità. Non a caso insieme a Manteco sono saliti sul palco Vestiaire Collective e New Balance. "Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che abbiamo condiviso con realtà di spicco del mondo della moda", commenta Marco Mantellassi alla guida dell’azienda insieme al fratello Matteo e al padre Franco. "Questo riconoscimento premia il lavoro della mia famiglia, degli artigiani pratesi e di tutto l’indotto della nostra città. Da sempre il nostro impegno è dedicato all’innovazione supportata da studi scientifici e da un grandissimo lavoro per ottenere un risultato vero e reale sull’impatto ambientale delle produzioni tessili". Un premio inatteso per Manteco, che produce tessuti di altissima qualità e promuove l’economia circolare laniera dal 1943, punto di riferimento per oltre 700 clienti in tutto il mondo. Un premio che va ad onorare la missione ed i valori aziendali.

L’azienda - oggi sotto la guida della terza generazione della famiglia Mantellassi - ha portato i tessuti di lana riciclata a livelli altissimi, fino al lusso, promuovendo così anche l’utilizzo di materiali circolari nel mondo della moda. Il tutto in una filiera a km0, completamente digitalizzata e basata su una Carta degli impegni ed altissimi standard di qualità. "I nostri prodotti sono creati rispettando al 100% l’ambiente con materie prime altamente selezionate - aggiunge Mantellassi - . Il lavoro che svolgiamo con grande passione viene oggi premiato, le nuove generazioni sono molto inclini alla sostenibilità, valore per noi imprescindibile". Non a caso la motivazione al premio assegnato dal magazine tedesco TextilWirtschaft recita: "La forza innovativa e la creatività di Manteco sono uniche. Il tutto inserito in una struttura familiare".

Silvia Bini