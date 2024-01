"Le manovre salvavita pediatriche - La disostruzione delle vie aeree". E’ l’incontro promosso dalla Galcianese all’impianto Conti in collaborazione con la Misericordia di Prato per parlare e diffondere la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica, con un focus su come somministrare ai bambini in età 0-4 anni, e oltre, alcuni dei cibi ritenuti più ‘pericolosi’ durante la deglutizione. L’appuntamento è per lunedì 15 gennaio, alle 21, in via Galcianese, e vedrà come relatore Andrea Bracci, istruttore di manovre di rianimazione della Misericordia di Prato. L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri promosso dalla Galcianese. L’intento è di fornire a famiglie e atleti le capacità di intervenire in caso di pericolo, come può essere un boccone andato di traverso durante un pasto. "La serata è molto utile perché spesso molti genitori, istruttori, parenti di bambini piccoli non conoscono le manovre pediatriche salvavita – spiega Bracci –. Quindi è importante diffonderne la conoscenza".

"Tramite questi incontri stiamo organizzando momenti di pubblica utilità per famiglie e tesserati – spiega il presidente della Galcianese, Andrea Andreini –. E di pari passo proviamo a fare emergere anche il ruolo sociale del calcio".