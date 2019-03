Prato, 23 marzo 2019 - Non più un corteo ma una manifestazione fissa, ovvero un presidio. È quanto è stato deciso in serata in relazione alla manifestazione indetta per sabato 23 marzo da Forza Nuova nella città Toscana: la notizia è stata confermata dalla questura pratese. Il presidio si svolgerà in piazza del Mercato Nuovo, originariamente punto di arrivo del corteo che tante polemiche ha suscitato e che ha portato all'organizzazione di un presidio antifascista in piazza delle Carceri.

