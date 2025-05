Manca il segnale, i canali Rai non si vedono più in tutta Prato

Prato, 22 maggio 2025 - Dalla tarda mattinata odierna, i telespettatori pratesi non riescono più a sintonizzarsi sui canali Rai. Un problema che a quanto pare riguarda numerosi quartieri della città, se non la totalità.

Per una problematica quindi non riconducibile a problemi di sintonizzazione dei singoli televisori, ma che sarebbe legata alla momentanea assenza di segnale sul territorio dovuta ad imprevisti non ben specificati. Sintonizzandosi su Rai 1, Rai 2 o Rai 3, il risultato infatti non cambia e l'utente si trova davanti ad un'immagine sgranata e ferma (se non ad una schermata nera che indica l'assenza di segnale). I

l problema evidentemente momentaneo sembra tuttavia superare anche i confini provinciali: anche a Pistoia è stata segnalata in contemporanea in diverse zone (Capostrada in primis) l'impossibilità di vedere i canali della Rai. Ai telespettatori comunque intenzionati a vedere i programmi dell'emittente di Stato, in attesa che l'inconveniente venga risolto, non resta che affidarsi ad internet e a Rai Play.

G.F.