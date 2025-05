Si apre "Vernio Comics". Cosplay, fumetti e fantasia. Tutto a ingresso gratuito

L’edizione 2025 di "Vernio Comics" allestirà – sabato e domenica – sul palcoscenico della Valbisenzio una girandola di attività, concerti, interviste, artisti e gare, tutti dedicati al mondo dei fumetti e al cosplay.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è organizzata dal Centro commerciale naturale "Vivere Vernio" con "Azione Cosplay Prato" e il patrocinio del Comune. "C’è sempre grande attesa per il mondo da favola di Vernio Comics, che anno dopo anno, cresce e si afferma come evento attrattivo per gli appassionati – sottolinea la sindaca Maria Lucarini – L’impegno dell’amministrazione è convinto, abbiamo bisogno di eventi che animano la nostra comunità e che puntino anche alle passioni e agli interessi dei giovani".

Il salone si apre sabato alle 15, all’ex Meucci, in piazza Donatori di sangue e nella cornice del Parco dell’Albereta. Proprio all’esterno del Meucci l’artista Giulio Zeloni sarà l’autore di un murales durante la manifestazione. La due giorni coinvolgerà i visitatori nelle attività delle associazioni, come i giochi ispirati al fantasy e "Larp" con Real dream e i combattimenti dei Florence knights con l’atmosfera di Star Wars all’Albereta. Oppure la caccia al tesoro di Azione Cosplay o i giochi da tavolo, dell’associazione Ludissea 42.

Oltre a ospitare gli stand con gadget e fumetti per tutti i gusti, quest’anno il Meucci con il palco interno offre sabato alle 17 la conferenza di Antonio Nati "Videogames hunters", mentre domenica alle 12 parte "Alle radici di Arda: la mitologia nell’opera di Tolkien", panel a cura di Cristiana "Nerdarte" Pieragnoli, professoressa di storia dell’arte e divulgatrice digitale. E poi le interviste, alle 14 allo scrittore Andrea Butini, autore di "Trilogia del sole pallido” e alle 15 all’artista Niccolò Storai, che ha sempre realizzato l’immagine copertina del Comics.

In piazza Donatori, sabato alle 16 c’è "Dal mondo della Melevisione", incontro con Milo Cotogno-Lorenzo Branchetti, e alle 17.30 arriva "Beryond Ordinary Borsers", youtuber e divulgatore. Domenica alle 15 pop e anime music con Kanako Hime.

Non bisogna però dimenticare i cosplayer. Uno dei momenti clou di domenica saràinfatti la gara, dalle 16, curata dall’associazione Azione Cosplay Prato, con interessanti premi in palio. Premiazioni previste alle 18. Sono già aperte le preiscrizioni, bisogna scrivere alla mail [email protected].

Non mancheràl’intrattenimento musicale: sabato alle 19 concerto XToon, i cartoni animati degli anni 90-2000 e i classici Disney in un unico Rock Live Show, e alle 21 esibizioni e parate delle associazioni.

Domenica concluderà l’evento alle 19 il gruppo Alabarde spaziali. Per assaggiare le specialità del territorio ci saranno stand e truck per tutti i palati.

