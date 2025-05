Cronisti in classe. E’ qui la grande festa . La Fermi sul podio

Si è conclusa ieri, nell’auditorium della Camera di Commercio, la 23ª edizione del campionato di giornalismo de La Nazione. "E’ un progetto – ha detto il responsabile della redazione, Luigi Caroppo – di semina delle idee, dei valori, della condivisione e della partecipazione". Poi sono intervenute le istituzioni, i partner e gli sponsor. Il consigliere regionale Marco Martini ha portato il saluto di tutta la Regione: "Avete scritto articoli belli, su temi di attualità, vi invito a leggere e scrivere, sarete i giornalisti del futuro". Nicola Perini, presidente di Publiacqua, si è soffermato sull’importanza della conoscenza: "I vostri articoli sono ispirati alla storia, all’evoluzione della società". Nicola Ciolini è intervenuto a nome di Estra e Alia Multiutility: "Per noi è un piacere sostenere questa esperienza e temi centrali sul futuro dei territori". Fabio Signorini ha rappresentato Conad, sponsor da 23 anni: "Avete scritto articoli belli, con valori importanti, di inclusione, seguendo lo spirito di Conad". Poi il Centro Pecci, rappresentato dal direttore Stefano Collicelli Cagol: "Proponiamo laboratori per studenti e famiglie. Per noi è bello partecipare a questa iniziativa dedicata ai giovani". Fabia Romagnoli, presidente Fondazione Museo del Tessuto: "Questo progetto sviluppa la capacità critica dell’individuo. Il nostro museo rappresenta il dna pratese ed è bello riportare i giovani a scoprire le proprie radici". "Avete fatto un esercizio democratico straordinario – ha detto Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica – cioè informarsi e informare". Niccolò Landi di Cap ha ricordato il compleanno speciale, quello degli 80 anni. "La lettura arricchisce – ha sottolineato Fabrizio Pagliai, consigliere di ChiantiBanca – e solo così potrete diventare cittadini per fare scelte consapevoli". "Avete lavorato in squadra, bravi": la sferzata di energia di Martino Angelini, del Cgfs Prato. "Oggi gli studenti – è intervenuta Patrizia Rosati di Lanartex – hanno bisogno di certezze, di visitare le aziende del territorio per capire cosa faranno domani". Anche la sindaca Ilaria Bugetti ha portato il suo saluto: "Apprezzate questa opportunità del campionato di giornalismo perché qui si comincia a parlare di valori".

M. Serena Quercioli