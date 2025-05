Ventitré anni di passione e parole. Edizione record con 450 studenti

È tempo di premiazioni per il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, giunto alla sua 23esima edizione. Un traguardo importante per un progetto che continua a crescere, coinvolgendo numeri sempre più significativi e mantenendo vivo lo spirito originario: avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della scrittura, offrendo loro un’esperienza concreta di giornalismo attivo.

Nato da un’intuizione della redazione di Prato 23 anni fa, il concorso si conferma una delle iniziative più longeve e partecipate. Basta dare uno sguardo ai numeri: quest’anno sono stati oltre 450 gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia che hanno vestito i panni di cronisti, articolisti e intervistatori. Un numero da record, che testimonia quanto il progetto continui a esercitare fascino tra i banchi di scuola, diventando una vera e propria palestra di creatività e spirito critico.

Diciotto classi, appartenenti a nove istituti scolastici – tra cui la Pontormo di Carmignano, il Marco Polo, la Lorenzo il Magnifico di Poggio a Caiano, il Convitto Cicognini, il comprensivo Nord, il Cuore Immacolato di Maria, il San Niccolò, la Mascagni e il Castellani – hanno animato le pagine del quotidiano ogni mercoledì e venerdì da febbraio fino a maggio. Ciascuna classe si è cimentata con articoli e approfondimenti su temi scelti dagli stessi ragazzi, dimostrando impegno, curiosità e originalità. Ieri mattina l’auditorium della sede della Camera di Commercio si è riempito di colori e di centinaia di studenti per la cerimonia conclusiva durante la quale sono stati premiati i lavori migliori, selezionati da una giuria tecnica secondo criteri di contenuto, qualità giornalistica e originalità. In palio materiale didattico e tecnologico, per continuare a coltivare la passione per l’informazione. Il Campionato di giornalismo è parte di un’iniziativa più ampia che coinvolge circa 10.000 studenti tra Toscana, Umbria e provincia della Spezia. A Prato, anche quest’anno, l’entusiasmo dei giovani cronisti non è mancato. E il racconto continua.

Silvia Bini