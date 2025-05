Allenare la Vita: evento conclusivo sul ruolo sociale dello sport a Prato

Si intitola "Allenare la Vita" l’appuntamento di chiusura delle iniziative organizzate da CSL Prato Social Club, Confartigianato Imprese Prato, Panathlon Club Prato e Salesiani per il Sociale Oratorio Sant’Anna. Dopodomani alle 9,30 presso la sede della Fondazione Opera Santa Rita (via Armando Diaz 13/15) inizierà l’ultimo appuntamento di una serie di eventi che hanno trattato l’importanza dello sport come strumento di crescita sociale e culturale (approfondendo importanza del fair play e del ruolo dello sport nella scuola). Un incontro che sarà moderato dal caporedattore de La Nazione di Prato, Luigi Caroppo. Numerosi i relatori, iniziando dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex-presidente della Figc Giancarlo Abete. All’ex-numero uno federale toccheranno le conclusioni, mentre Desiree Denaro (referente progetti internazionali Scholas Occurrentes) parlerà di onestà, lealtà, impegno, perseveranza e di cosa può offrire lo sport in tal senso, don Miguel Cardoso (responsabile sport del Dicastero cultura/educazione del Vaticano) affronterà il tema del ruolo dello sport nella formazione della persona e Roberto Ghiretti (vice presidente nazionale Special Olympics) discorrerà dello sport come strumento di inclusione sociale. I saluti istituzionali saranno affidati alla sindaca Ilaria Bugetti, al presidente della Provincia Simone Calamai, al capo di gabinetto del presidente della Regione Cristina Manetti ed al vescovo Giovanni Nerbini. In chiusura, l’intervento del presidente del comitato toscano Lnd Paolo Mangini che illustrerà l’esperienza di sport e formazione della "partita applaudita".

Nel corso della mattinata si concretizzerà infine anche un omaggio a Rodolfo Becheri: alla presenza della figlia Antonella, verrà distribuito l’opuscolo "Rifarei tutto daccapo", nel quale lo "storico" dirigente e talent scout del calcio pratese scomparso nel 2019 ripercorreva il suo rapporto con il pallone e la sua visione dello sport (oltre che della vita).

