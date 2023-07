Manager della moda ancora ricoverato

Claudio Orrea resta ricoverato in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere più in pericolo di vita. Il manager e co-fondatore del marchio della moda "Patrizia Pepe", marito della stilista Patrizia Bambi, si trova ancora

a Careggi, in condizioni gravi ma a quanto

pare senza ulteriori complicazioni dopo il terribile incidente avvenuto domenica mattina nei boschi sopra Montale dove era andato, in compagnia di alcuni amici, ha fare un giro con la sua moto di enduro. Se la dinamica dell’episodio

è stata ricostruita dal momento in cui gli amici del Moto Club Valdibure

lo hanno trovato riverso

al suolo e hanno allertato immediatamente i soccorsi, non sarebbe ancora chiaro al 100% quanto avvenuto prima dell’incidente. Chi lo conosce bene, ha più volte ribadito come Orrea fosse un pilota esperto, con alle spalle numerose gare nella disciplina. Ecco perché non si esclude a priori la possibilità che alla base della sua caduta possa esserci stato un malore, magari dovuto alle alte temperature. Resta qualche polemica sul fatto che tutta la zona dove è avvenuto l’incidente sia completamente priva di linea telefonica tanto che gli amici per allertare i soccorsi sono stati costretti a percorrere centinaia di metri prima

di poter avere linea sui cellulari.