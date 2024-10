“Aiuto, papà sta maltrattando la mamma”. Il figlio minorenne chiama la polizia e fa arrestare l’uomo

Prato, 1 ottobre 2024 – Impaurito dall’atteggiamento violento del padre nel corso di una lite con la mamma, un bambino ha chiamato la polizia. Gli agenti intervenuti hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 39 anni di nazionalità peruviana.

E’ successo nella notte del 27 settembre scorso in una casa in via Roma. Ad avvertire gli agenti è stato il figlio minorenne della coppia che, con voce impaurita e scossa, riferiva all’operatore di un litigio in corso tra mamma e papà, aggiungendo di essersi rifugiato all’interno della sua camera da letto, per timore delle reazioni violente del padre.

Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia mentre gli operatori della centrale continuavano a tenere contatti telefonici con il minore rassicurandolo e acquisendo informazioni fino all’arrivo degli agenti. Arrivati sul posto, gli agenti sono entrati in casa. L’uomo si è scagliato contro di loro rifiutando di fornire i documenti di identificazione. E’ stato quindi fermato.

La moglie riferiva di essere stata minacciata e di aver subito maltrattamenti, prevalentemente di natura psicologica, da parte del consorte, il quale già in passato si era reso responsabile di simili comportamenti, per i quali la donna aveva già sporto querela. Portata la situazione alla calma, il fermato è stato poi arrestato.